Após vitória, Vettel diz que pode exagerar na comemoração

O piloto alemão liderou a dobradinha da equipe Red Bull, que teve também Mark Webber na segunda posição, e disse que pode exagerar nas comemorações por que finalmente as falhas mecânicas não o impediram de comemorar uma vitória - problema comum em duas corridas nesta temporada. Na Malásia, Vettel assumiu a dianteira e venceu a corrida de ponta a ponta. Já o seu compatriota, o campeão por sete vezes Michael Schumacher, continua sem conseguir resultados positivos ao voltar à Fórmula 1 após a aposentadoria de três anos. O alemão saiu da prova na décima volta e segue com apenas nove pontos no campeonato.

"Estou um pouco tonto por conta do champagne... Devo ter bebido um pouco a mais," disse Vettel no início da conferência de imprensa. "Foi um grande dia. Tivemos um carro magnífico e o segredo foi encontrar o ritmo certo. No final, foi um grande resultado para nós e para mim, que passei duas corridas sem terminar na posição que eu queria," acrescentou.

"Ficar relaxado e não entrar em pânico foi crucial para o time. Estamos no início de uma longa temporada, mas este é um grande resultado. Além disso, Mark ter ficado com a segunda posição é muito positivo para o time e garante muitos pontos."

Após assumir a liderança, Vettel só foi ameaçado pela possibilidade de um pit stop mais rápido de Webber. No entanto, o piloto australiano não conseguiu tirar vantagem da parada por conta da roda dianteira direita que insistiu em não sair.

Webber lamentou o problema com a roda, mas se disse feliz em conseguir a segunda colocação. "Garantir a dobradinha é sensacional. Passamos por corridas difíceis e não terminamos onde podíamos. Gostaria de ter terminado ainda mais na frente, mas tivemos um final de semana perfeito," disse Webber.

O executivo responsável pela equipe Christian Horner disse que orientou aos seus pilotos a evitarem enfrentamento agressivo se estiverem competindo pela liderança em uma prova. Horner acrescentou que o resultado confirma o bom trabalho dos engenheiros da equipe. "Temos um carro muito rápido e dois grandes pilotos. Deveríamos ter ganho as duas primeiras provas, mas não foi possível. Hoje, voltamos a brigar e garantimos o resultado que queríamos," afirmou.