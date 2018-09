Aposentada é alvo de 3 golpes por telefone em um mês

No dia 14, a idosa recebeu o telefonema de um homem afirmando que a neta dela havia sofrido um acidente de trânsito. Ao lado dele, uma mulher se fez passar pela jovem e, assim, ambos conseguiram deixar a vítima nervosa. A dupla pediu R$ 5 mil para conserto do carro. Assustada, a mulher sacou o dinheiro do banco e o entregou a um motoqueiro que foi até a porta da residência.

Em um novo telefonema no dia seguinte, um dos criminosos dizia ligar de um hospital onde a neta teria sido internada. Então, ele cobrou da idosa R$ 5 mil em despesas médicas. A aposentada novamente retirou o dinheiro e entregou ao motoqueiro.

Já no terceiro dia, a idosa desconfiou ao receber novo chamado do hospital solicitando R$ 3 mil. Ela pediu a ajuda de parentes, que procuraram a delegacia do Jabaquara, na zona sul de São Paulo. Então, quando dois homens chegaram de moto para pegar o dinheiro, acabaram presos.

Marcelo Rocha Moreira, de 28 anos, e Everson Carmo da Cruz, de 26, foram autuados em flagrante pelo delegado Genésio Leo Júnior, titular do 35º Distrito Policial. Segundo o delegado, a investigação vai continuar na tentativa de prender o restante do grupo.