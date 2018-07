Aposentada é presa acusada de tráfico de drogas em SP

A aposentada Valdeci Gonçalves Ramos, de 63 anos, foi detida na madrugada desta quinta, 18, segundo a polícia, no momento em que vendia drogas na porta do cortiço em que mora, na zona norte da capital paulista. Policiais, em patrulhamento, desconfiaram da sexagenária e realizaram a abordagem. O cliente, que percebeu a aproximação da viatura, conseguiu correr, mas a aposentada acabou detida. Com ela, os policiais apreenderam 3 tijolos de maconha, dezenas de cápsulas plásticas - parte contendo cocaína e pronta para a venda -, sacos plásticos com um pó branco - supostamente cocaína -, além de dinheiro. A aposentada não quis informar aos policiais se mais alguém participa do esquema criminoso no cortiço onde ela reside.