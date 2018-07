Aposentada invade Rio+20 para protestar por moradia

Com o início da reunião de cúpula dos chefes de Estado, na quarta-feira, a entrada no Riocentro está restrita a credenciados para a Rio+20 e funcionários dos pavilhões. Ivanete admitiu que não era um, nem outro. "Entrei graças a Ele", disse, exibindo um encarte com a foto de Jesus. Ela queria se manifestar porque a casa onde mora, na favela Parque União, no Rio, está "com risco de desabar". Apesar da truculência dos seguranças, a aposentada disse não estar machucada.

O anfitrião, governador Sergio Cabral (PMDB), apesar de anunciado pelo mestre de cerimônias, não compareceu. Foi representado no evento, promovido pelo Conselho Internacional para Iniciativas Ambientais Locais (Iclei, na sigla em inglês), pelo secretário estadual de Meio Ambiente, Carlos Minc. A organização prometia a participação da presidente Dilma Rousseff e da secretária de Estado dos Estados Unidos, Hillary Clinton, mas ambas não apareceram.

No discurso, Ban Ki-moon afirmou que "no mundo globalizado, há poucas diferenças entre governos locais e federais". "Os prefeitos lideram os exemplos de desenvolvimento sustentável. No Brasil, Curitiba (PR) é um exemplo", disse.