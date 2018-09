Aposentada recebe cão, mas não sabe se ele é Pinpoo A angústia da aposentada Nair Flores, de 64 anos, com o desaparecimento do cachorro Pinpoo ainda não acabou, mesmo que tenha recebido um animal com as mesmas características de seu cão de estimação na noite de ontem. Como não foi reconhecida pelo bicho, ela avalia a possibilidade de identificá-lo por um exame de DNA.