Aposentado baleado em banco de SP tem morte cerebral O aposentado Domingos Conceição dos Santos, baleado na cabeça após uma discussão com um vigia de uma agência bancária na zona leste de São Paulo, teve morte cerebral confirmada hoje, segundo informações do boletim médico do Hospital São Camilo, onde ele estava internado desde a quinta-feira. Na tarde de ontem foi realizado o protocolo para constatação de morte encefálica do paciente, após o período de 72 horas necessário à metabolização das drogas neurodepressoras.