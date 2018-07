Aposentado de 60 anos é eleito o mais belo idoso de SP O aposentado Sérgio Cardoso, de 60 anos, foi eleito hoje o mais belo idoso da cidade de São Paulo. Pai de quatro filhos e com quatro netos, Cardoso foi o escolhido entre 25 finalistas do concurso promovido pela Secretaria de Estado da Saúde no Instituto Paulista de Geriatria e Gerontologia.