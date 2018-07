Aposentado de 76 anos recusa separação e mata mulher O aposentado José Alfredo da Silveira Rocha, de 76 anos, matou a mulher Jacinta Pereira, de 75 anos, e depois se matou na manhã de anteontem, na Praia Grande, Baixada Santista. Os corpos foram encontrados dentro da residência do casal, no bairro Guilhermina. O motivo do crime teria sido o recebimento de uma intimação para tratar da separação com divisão de bens. O casal vivia junto havia 27 anos. No papel, Silveira era solteiro e Jacinta, divorciada do primeiro marido, com quem teve três filhos. Todos moram em São Paulo e a visitavam pouco. Segundo eles, na casa de Jacinta era preciso falar baixo para não incomodar Silveira. Há cinco anos, o casal teve uma grande briga, por causa do golpe do bilhete premiado. Silveira não acreditava que a mulher tivesse sido enganada pela moça que teria um bilhete premiado da loteria e nunca a perdoou por ter sacado R$ 5 mil de uma conta conjunta sem consultá-lo. Depois disso, o aposentado foi morar na edícula do imóvel e parou de falar com a mulher. Amigos e familiares contam que Jacinta era apaixonada pelo marido e que por diversas vezes tentou a reconciliação. "Ela só o chamava de ''meu amor''", disse uma amiga. Na casa onde ocorreu a tragédia, o filho de Jacinta, Luiz Alberto Graci, de 46 anos, mostra os diversos bilhetes que a mãe escreveu para o marido. Há frases como "meu eterno namorado". Jacinta foi morta com dois tiros, um no ombro e outro na cabeça. Silveira disparou contra o próprio ouvido. Silveira deixou um envelope com R$ 2.500 em notas de R$ 50 onde estava escrito "para empresa funerária". Além disso, deixou uma carta, na qual chama a esposa de "171", relata suspeitas de que ela o roubara e mostra indignação pelo advogado requerer para a mulher metade de seus bens: a casa onde moravam e uma poupança de R$ 46 mil. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.