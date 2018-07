Aposentado é baleado e morre em Sorocaba

De acordo com familiares, o aposentado tinha o hábito de sair do interior da casa para fumar e teria se deparado com os menores, que tentaram rendê-lo. Provavelmente ele se assustou e foi baleado. Um dos disparos acertou a cabeça da vítima. A mulher ouviu o barulho dos tiros e se trancou no quarto. Um vizinho, também atraído pelos disparos, encontrou Mendes caído no corredor. Ele acionou o Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu), mas os médicos constataram que ele já estava morto.

De acordo com dados da Secretaria da Segurança Pública do Estado, foram registrados 50 homicídios dolosos de janeiro a julho deste ano em Sorocaba. No mesmo período do ano passado, houve 35 homicídios. A alta foi de 42%.