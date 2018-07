Aposentado é baleado em tentativa de assalto em SP

O crime aconteceu por volta das 20h no bairro Santo Antonio. O aposentado Hélvio Gabriel Gomes estava no quintal da sua casa quando dois indivíduos, aparentando serem menores de idade, pularam o muro e anunciaram o assalto. Ao reagir, o aposentado foi baleado no peito. Ele permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Santo Amaro e seu estado de saúde é estável.

Os policiais foram até o local do crime e apreenderam um par de chinelos azul que pertencia a um dos criminosos. A Polícia diz ter pistas dos assaltantes.