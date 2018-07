Aposentado é preso ao tentar matar doméstica por ciúme

O aposentado Geraldo José de Faria, de 77 anos, foi preso, por volta das 20h45 de segunda-feira, 9, na Vila Leonor, região de Santana, na zona norte de São Paulo, após tentar matar a doméstica Cleonice Arantes, de 55 anos, com a qual mantinha um romance. Segundo a polícia, a doméstica era quem fazia a faxina na casa de Geraldo, mas o ciúme do aposentado gerava muitas discussões, a última delas ocorrida ontem. Após a briga, a doméstica resolveu ir até um bar, na Rua Edgar, onde foi flagrada pelo septuagenário conversando com alguns amigos. Descontrolado, Geraldo armou-se com um revólver calibre 38 e atirou duas vezes contra a doméstica, mas apenas um dos tiros atingiu, de raspão, a vítima, que ficou ferida no peito e em um dos braços. Policiais militares foram acionados de detiveram Geraldo no local do crime. O acusado foi encaminhado ao 09º Distrito Policial, do Carandiru, e autuado em flagrante por tentativa de homicídio pelo delegado Nelson Camargo Rosa. A doméstica foi levada para o pronto-socorro de Santana e passa bem.