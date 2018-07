Aposentado é preso na Bahia após denúncia de estupro

Na tarde do último sábado, o aposentado teria dito para a menina que teria um presente para ela e que fosse até o seu quarto em uma pousada à noite. A menina foi até o local. Ela ganhou um chaveiro com uma fitinha do Bonfim e uma concha de praia. Em seguida, o homem teria pedido a ela para sentar no seu colo. Ela teve as coxas acariciadas, mas conseguiu escapar. A garota ainda passará por exame pericial. Em depoimento, o aposentado disse que seu interesse não era na menina, mas na mãe dela, com quem tomou bebida alcoólica até o começo da noite do sábado, 11.