Aposentado espancado por bandidos já está em casa

Ele contou que estava varrendo a frente da casa quando um rapaz passou dizendo estar com muita sede e pediu água. Sensibilizado, ele foi até a cozinha e encheu um copo do líquido, mas quando ia voltar para a rua foi surpreendido de uma vez pelo jovem que já estava no interior do imóvel e ficou escondido atrás de uma parede.

O aposentado conta que caiu no chão e continuou sendo espancado pelo ladrão e por um outro que também surgiu dentro da residência. Ele diz que não teve malícia para desconfiar da situação e que nem lhe passou pela cabeça que o rapaz pudesse ser um assaltante. "A gente não tem maldade na cabeça". Também contou que tudo foi muito rápido e que não deu tempo de gritar ou reagir.

Somente após mais de uma hora depois é que o aposentado foi localizado caído por uma filha que foi lhe levar o café da manhã. Ela acredita que o pai tenha sido agredido porque os bandidos queriam dinheiro e ele não estava entendendo nada. Eles acabaram por levar do imóvel um notebook, um aparelho MP3, um telefone celular e um par de óculos.

A Polícia Civil investiga o caso, ocorrido no bairro Campos Elíseos, e tem como pista as imagens de uma câmera de segurança instalada em uma empresa na frente da casa. Nesse material é possível ver que um dos assaltantes chega de bicicleta no local e o outro aparece em seguida, mas a pé. O aposentado, apesar das muitas marcas pelo corpo, não sofreu nenhuma fratura. O ferimento mais grave foi um coágulo na cabeça, mas ele se recupera bem. Entretanto, seguindo recomendação médica, deve permanecer em repouso por alguns dias.