Aposentado morre após ataque de pitbull em SP

Um cão da raça Pitbull atacou e matou um aposentado de 86 anos na Rua Santa Cruz das Palmeiras, no Jardim Nova Europa, em Campinas, interior de São Paulo, na manhã deste sábado, 7. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o ataque aconteceu por volta das 9 horas, quando o idoso cuidava da horta de uma escola. Testemunhas chamaram os bombeiros e a polícia, mas quando eles chegaram ao local, o aposentado já estava morto. O dono do cão ainda não foi identificado. O caso está sendo investigado pelo 5º Distrito Policial (DP) da cidade. O animal foi encaminhado ao centro de zoonoses do município.