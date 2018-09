Aposentadoria e futebol à francesa

Na terça-feira, dia 12, a coincidência dos calendários político e esportivo na França comprovou mais uma vez as interessantes relações especulares entre sociedade e futebol. Durante o dia, em várias cidades do país manifestações contra a reforma governamental no regime de aposentadoria reuniram entre 2% (cálculo do governo) e 5% (contagem dos sindicatos) da população. Em Metz, onde o cortejo político teve uns 8 mil participantes (mais de 6% da população local, portanto acima da média nacional), à noite o velho estádio da cidade reuniu, com carga máxima, 25 mil espectadores, ou quase 20% dos habitantes, para assistir à partida França-Luxemburgo pelas eliminatórias da Eurocopa 2012. O jogo foi ainda acompanhado pela televisão por quase 15% dos franceses.

No evento político, os manifestantes proclamaram o desejo de que o país consiga pleno emprego e justiça social mudando pouco as regras atuais. No evento esportivo, os torcedores anunciaram o desejo de que a seleção francesa de futebol possa rapidamente retomar o caminho das conquistas. O ponto central para os primeiros é a rejeição do projeto pelo qual a idade de aposentadoria passa de 60 para 62 anos. Para os segundos, é esquecer o fiasco da Copa da África do Sul. Os grevistas reconhecem que algo precisa ser feito para diminuir o enorme déficit da seguridade social, mas só aceitam medidas paliativas. Os torcedores pensam que a mudança de treinador e alguns jogadores será suficiente para alcançar seus objetivos. Nem uns nem outros querem ver que os problemas são estruturais, não circunstanciais.

Tanto a França político-social quanto a do futebol não aceita rever certos conceitos. No país das revoluções predomina hoje curioso imobilismo, gerado pela idealização do passado e pelo medo do futuro. No país dos maîtres à penser atualmente a falta de ideias paralisa o governo de direita e a oposição de esquerda. No país da fantasia a criatividade empobreceu no campo intelectual desde a morte de Lévi-Strauss e no campo de jogo desde a aposentadoria de Zidane.

Mas, pela própria condição passional, grevistas e torcedores não veem os limites que a realidade impõe a seus desejos. Não percebem que a visão da política e do futebol precisaria mudar, não aceitam que a França deve acompanhar o mundo, não o inverso. Os grevistas consideram que o Estado de bem-estar social não pode fazer concessões. Os torcedores pensam que os Bleus devem jogar sempre bem. Nem passa pela cabeça dos primeiros admitir que o mundo mudou e os tão celebrados trente glorieuses, os anos de prosperidade entre 1945 e 1975, fazem parte da história. É difícil para os segundos aceitarem que a idade de ouro possa estar no passado, não no futuro. A uns falta humildade para reconhecer que novas potências surgiram no mundo, a outros, que Platinis e Zidanes não despontam a cada geração.

Assim, o mundo social e o mundo futebolístico alimentam reciprocamente seus sonhos e suas desilusões. A revolta dos jogadores da seleção francesa que, em plena Copa do Mundo, em julho deste ano, se recusaram a treinar como protesto contra seu treinador causou grande celeuma no país, mas não se pode esquecer que as passeatas políticas contra o presidente francês em maio, junho, setembro e outubro servem de moldura para o motim esportivo.

Entretanto nem tudo foi convergência entre as manifestações políticas da tarde e a partida de futebol da noite. Enquanto os grevistas demonstraram forte rejeição ao presidente (Sarkozy), os torcedores revelaram enorme esperança no "presidente", apelido do novo treinador nacional (Laurent Blanc). Nas ruas foram agitadas muitas bandeiras de organizações sindicais, no estádio, muitas bandeiras nacionais. Em algumas passeatas cantou-se a Internacional, nas arquibancadas cantou-se (mesmo durante o jogo) a Marseillaise. Os protestos políticos revelam corporativismos que temporariamente pesam mais que a unidade nacional (metroviários e ferroviários, que se beneficiam de regime especial de aposentadoria, fazem "greve preventiva"). A torcida pela seleção nacional esconde provisoriamente os corporativismos clubísticos em nome da unidade nacional.

No essencial, contudo, mundo político e mundo futebolístico convergem. No caso da França atual, a melhor definição talvez tenha sido a de Arsène Wenger, técnico francês que trabalha na Inglaterra, ao comentar aquela partida para a televisão. Os futebolistas franceses, disse ele, historicamente não sabem centrar nem chutar de fora da área. O estilo nacional é de drible e muito toque de bola, com frequência improdutivo. A tendência é buscar não as soluções mais simples, e sim as consideradas mais bonitas.

A partida de terça-feira comprovou essa observação (e os debates políticos também...). A França teve dificuldade para chegar a um magro dois a zero contra o fraco Luxemburgo, 130º no ranking da Fifa e cuja seleção jogou boa parte do segundo tempo com um homem a menos. O interesse, porém, da análise de Wenger é que ela tem alcance bem maior do que o pretendido. Ele se referia à seleção, mas podemos estender sua constatação ao país - a França tem uma forma "poética" (sic) de enfrentar as dificuldades.

* Hilário Franco Júnior, professor do depto. de História da USP, é autor, entre outros livros, de A Dança dos Deuses - Futebol, Sociedade, Cultura (Companhia das Letras)