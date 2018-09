Aposentadoria precoce pode afetar memória

Gina Kolata / THE NEW YORK TIMES, O Estado de S.Paulo

"Isso sugere que o trabalho é um componente importante do ambiente que mantém as pessoas funcionando a todo vapor", diz Laura Carstensen, diretora do Centro de Longevidade da Universidade Stanford.

Enquanto nem todos se dizem convencidos pelo estudo, publicado no Journal of Economic Perspectives, diversos pesquisadores afirmam que a descoberta suporta uma hipótese que, apesar de bastante crível, é muito difícil de demonstrar. É comum estudos indicarem que grupos de aposentados têm pior desempenho em testes cognitivos em comparação às pessoas que ainda trabalham. Mas isso poderia ocorrer porque pessoas cujas memórias começam a falhar seriam mais propensas a se aposentarem.

O novo estudo só foi possível porque há cerca de 20 anos o Instituto Nacional do Envelhecimento dos EUA faz uma pesquisa bienal com mais de 22 mil americanos com mais de 50 anos. Isso levou a iniciativas semelhantes em países europeus e, mais recentemente, em asiáticos.