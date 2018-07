Aposentados da Varig e Transbrasil protestam na Câmara Um grupo de 30 ex-funcionários da Varig e da Transbrasil está, desde terça-feira, 06, acampado no Salão Verde da Câmara dos Deputados. Os aposentados reivindicam um encontro com a presidente Dilma Rousseff para que o interventor do fundo de pensão Aerus libere os valores que foram investidos por 10 mil aposentados. Segundo os ex-funcionários, eles conseguiram audiência com o presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN), e com o presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), que garantiram que a presidente Dilma deve recebê-los nos próximos dias. Eles explicaram que escolheram acampar na Câmara porque não conseguiram entrar no Palácio do Planalto e reclamam que os policiais legislativos retiraram os colchonetes deles.