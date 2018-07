Aposta de São Paulo leva o prêmio da Quina Uma aposta de São Paulo acertou as 5 dezenas da faixa principal do concurso 3.006, da Quina, realizado ontem, 27/9, em São Paulo, Capital. O ganhador receberá o prêmio de R$ 5.495.919,04. Acertaram a quadra 247 apostas, e cada uma delas levará o prêmio de R$ 2.980,07. Fizeram o terno 13.614 apostadores, e cada um receberá o valor de R$ 77,23. A estimativa de prêmio para o sorteio de hoje, 28/9, é de R$ 400.000,00. As dezenas sorteadas foram 04 - 24 - 28 - 46 - 72.