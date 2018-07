Aposta em cursos rende salto na carreira

"Minha visão de mundo mudou", avalia ela quando se compara com a Andressa de alguns anos atrás, que trabalhou como uma estressada caixa de um supermercado, com a atual, empregada há dois anos na concessionária Rota dos Coqueiros, no município metropolitano do Cabo de Santo Agostinho. Neste período, Andressa fez "mais de 10 cursos" de qualificação promovidos pela empresa, foi promovida duas vezes e passou do salário inicial de R$ 719 para R$ 1,3 mil mensais. "Líquidos", frisa ela.

A meta é evoluir ainda mais dentro da companhia, que opera, por concessão, por meio de PPP, a Via Parque e a Ponte Wilson Campos Júnior - primeira no Estado com cobrança de pedágio -, que dão acesso ao litoral sul pernambucano e ao complexo portuário e industrial de Suape. Empolgada com o momento de dinamismo econômico no Estado, ela aposta na expansão do mercado local e na sua própria evolução.

"Tenho outra noção de atendimento ao público e o que aprendo no trabalho levo para a minha vida pessoal, mudei para melhor o tratamento com a família, com os amigos", conta ela. "Desenvolvi a paciência".

Ajuda. Solteira, Andressa mora com a mãe, no bairro de Ponte dos Carvalhos, no Cabo, e ajuda na casa desde a separação dos pais. Assim que recebeu o primeiro aumento, realizou o sonho de ter um "carrão". Comprou um Ecosport 2004 em 60 meses, parcela de R$ 650.

O carro já deu uma bronca no motor que a fez sair do planejamento de gastos. "Até o final do ano eu me aprumo novamente, fica tudo normalizado", afirma, sem arrependimento da aquisição. Além do conforto que lhe proporciona, ela conta que, como única motorizada da família, ajuda a quebrar todo tipo de galho da avó, tios e quem mais precisar da sua ajuda com o carro.

No sexto período do curso, ela pretende fazer uma pós-graduação ao terminar Administração. Sua meta é ter um salário mensal de R$ 5 mil. "Não é questão de sorte e é possível", analisa. "É correr atrás, se qualificar e se dedicar."