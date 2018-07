Aposta feita em SP acerta seis dezenas da Dupla Sena Uma aposta feita em São Paulo (SP) acertou as seis dezenas no primeiro sorteio do concurso 864 da Dupla Sena. O prêmio é de R$ 574 mil. Já no segundo sorteio não houve ganhadores na faixa principal. Vinte e cinco apostas acertaram cinco dezenas, recebendo R$ 3,4 mil cada, e 1589 apostas acertaram quatro dezenas, recebendo R$ 75. As dezenas sorteadas foram: