Aposta feita no Rio fatura sozinha a Mega Sena Uma única aposta, feita na cidade do Rio de Janeiro, acertou as seis dezenas do concurso 1170 da Mega Sena, faturando prêmio de R$ 19 milhões. A estimativa de prêmio para o próximo sorteio é de R$ 2 milhões. Fizeram a Quina 228 apostadores (prêmio de R$ 7.995) e acertaram a Quadra 10.746 apostadores (prêmio de R$ 242).