Aposta na Mega-Sena vai ajudar Santa Casa A Santa Casa de São Paulo, em parceria inédita com a Caixa Econômica Federal, lança hoje uma campanha de arrecadação de doações junto com apostas na Mega-Sena. Pelo valor de R$ 4, o interessado faz uma aposta no jogo da Caixa (que normalmente custa R$ 2) e ao mesmo tempo ajuda o hospital, com uma doação de R$ 2.