Apostador acerta a Dupla Sena e leva R$ 1,5 milhão Um apostador acertou as seis dezenas da faixa principal do concurso 1.088 da Dupla Sena realizado na noite de ontem (10/07) em Ipameri (GO). O ganhador receberá R$ 1.509.063,40. As dezenas sorteadas foram: 12 - 13 - 28 - 41 - 42 - 47 (primeiro sorteio) e 09 - 12 - 16 - 18 - 42 - 50 (segundo sorteio). A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será realizado na sexta-feira (13/07), é de R$ 300 mil. (AE)