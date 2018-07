Apostador acerta a Mega Sena e leva R$ 22,6 milhões Um apostador da cidade de Mirante do Paranapanema (SP) acertou as dezenas da faixa principal do concurso 1.500 da Mega Sena realizado na noite de ontem (05/06) no município de Monte Sião (MG). O ganhador levará o prêmio de R$ 22.610.179,37. A quina saiu para 81 apostadores (prêmio de R$ 30.598,43) e a quadra, para 7.055 apostadores (prêmio de R$ 501,86). A estimativa de premiação para o próximo concurso, que ocorre no sábado (08/06), é de R$ 3 milhões. Os números sorteados ontem foram: 10 - 18 - 31 - 43 - 57 - 59. (AE)