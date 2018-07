Apostador acerta a Quina e leva R$ 2,17 milhões O concurso 2249 da Quina realizado ontem, no município de Francisco Beltrão (PR), teve um ganhador. Ele acertou as cinco dezenas sorteadas e levará um prêmio de R$ 2.175.696,24. Outros 142 apostadores acertaram a quadra e receberão R$ 3.321,39 cada um. Os 7.947 apostadores que fizeram o terno levarão R$ 84,78. As dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal foram: 07, 35, 54, 59, 71. A estimativa de prêmio para o concurso de hoje é de R$ 400 mil.