Apostador de Brasília acerta Quina e leva R$ 1,5 milhão Um apostador de Brasília (DF) acertou as dezenas da faixa principal do concurso 2.940 da Quina realizado na noite de hoje (11/07) em Ipameri (GO). O vencedor levará o prêmio de R$ 1.571.725,33.