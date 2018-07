Apostador de Curitiba(PR) leva sozinho os mais de R$ 27 mi da Mega-Sena

Um apostador de Curitiba (PR) acertou as seis dezenas do concurso nº 1.405 da Mega-Sena sorteadas na noite de quarta-feira, 11, em Ipameri (GO). O paranaense vai receber um prêmio de R$ 27.622.910,73.

A quina saiu para 315 pessoas e paga para cada uma prêmio de R$ 9.536,48. Já a quadra foi feira por 15.516 apostadorese cada um receberá R$ 276,58. Segundo a Caixa Econômica Federal (CEF), a estimativa de prêmio para o próximo concurso, que ocorre no sábado, 14, é de R$ 2,5 milhões.

As seis dezenas sorteadas foram: 03 - 14 - 17 - 32 - 37 - 39.