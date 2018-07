Apostador de Fortaleza fatura R$ 2 mi na Dupla Sena Uma aposta feita em Fortaleza (CE) acertou as seis dezenas do primeiro sorteio do concurso 862 da Dupla Sena, levando prêmio de R$ 2 milhões. Já no segundo sorteio não houve acertadores de seis dezenas. Fizeram a Quina 26 apostadores (prêmio de R$ 4,6 mil) e acertaram a Quadra 1.631 apostadores (prêmio de R$ 106) . Os números sorteados foram: