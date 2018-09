Apostador de Franca ganha R$ 495 mil na Dupla Sena Um apostador de Fraca, São Paulo, acertou a Sena no 1º Sorteio da Supla Sena, que receberá o prêmio de R$ 495.720,26. Não houve acertador no 2º Sorteio. A Quina teve 23 acertadores que vão receber o prêmio de R$ 3.463,50. E a Quadra foi acertada por 1.261 apostadores, cujo prêmio é de R$ 63,17. A estimativa de prêmio para a Sena (1º Sorteio), no próximo concurso, sexta-feira, é de R$ 240 mil. Os números do concurso 654, do sorteio realizado hoje em Colatina (ES), foram: 1º Sorteio: 08 - 11 - 12 - 25 - 37 - 44 2º Sorteio: 07 - 23 - 34 - 35 - 44 - 47.