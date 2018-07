Apostador de Guarulhos ganha sozinho a Mega-Sena Um apostador de Guarulhos (SP) acertou sozinho as seis dezenas do concurso 1048 da Mega-Sena, informa a Caixa Econômica Federal. O prêmio para o acertador solitário da sena é de R$ 3.901.088,76. A quina teve 70 acertadores que recebem, cada um, R$ 16.913,47. A quadra, com 4.990 ganhadores, paga R$ 237,26. As dezenas sorteadas foram: 03, 16, 21, 28, 38 e 57.