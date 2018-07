Apostador de Lavras ganha R$ 24 milhões da Mega-Sena

Um apostador de Lavras (MG) acertou sozinho as seis dezenas do concurso 1002 da Mega-Sena e faturou o prêmio de R$ 24.880.988,57. Os números sorteados pelo Caminhão da Sorte no sábado, 6, em Taboão da Serra, São Paulo, foram: 03 - 07 - 25 - 31 - 40 - 58. A Quina teve 174 acertadores, que vão levar R$ 12.267,86 cada um. A Quadra pagará R$ 213,14 a 10.015 ganhadores. A estimativa de prêmio para o próximo concurso, a ser realizado no dia 10, é de R$ 1,5 milhão.