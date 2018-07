Apostador de SP acerta a Quina e leva R$ 1,1 mi Um apostador de São José do Rio Preto (SP) acertou as dezenas da faixa principal do concurso 3.103 da Quina realizado na noite de hoje (24/01) em Ouro Preto do Oeste (RO). Ele levará o prêmio de R$ 1.113.634,47.