Apostador de SP acerta a Quina e leva R$ 1,7 milhão Um apostador de Santa Fé do Sul (SP) acertou as dezenas da faixa principal do concurso 3.187 da Quina realizado na noite de ontem (07/05) em São Paulo (SP). O ganhador levará o prêmio de R$ 1.776.052,91. A quadra saiu para 136 apostadores (prêmio de R$ 3.523,78) e o terno, para 8.732 apostadores (prêmio de R$ 78,40). A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que ocorre hoje (08/05), é de R$ 400 mil. Os números sorteados foram: 14 - 19 - 23 - 44 - 67. (AE)