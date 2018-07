Outros 314 bilhetes foram premiados na Quina e os apostadores vão ganhar R$ 13.945,66 cada um. Mais de 20 mil pessoas acertaram a Quadra e levarão R$ 312,56. No próximo concurso da Mega-Sena, a Caixa estima pagar um prêmio de R$ 2,5 milhões. As apostas podem ser feitas até as 19 horas (horário de Brasília) de quarta-feira, em qualquer lotérica do País. A aposta mínima - de seis números - custa R$ 2.