Apostador do MT fatura a Quina acumulada Uma aposta feita em Várzea Grande (MT) acertou as cinco dezenas do concurso 2230 da Quina. O prêmio estava acumulado e o ganhador leva a bolada de R$ 1,3 milhão. Acertaram a Quadra 89 apostadores (prêmio de R$ 3.988) e fizeram o Terno 4.994 apostadores (prêmio de R$ 101). Os números sorteados foram: 12 - 42 - 43 - 76 - 79.