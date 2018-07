Apostador do Piauí leva R$ 13,5 milhões da Mega Sena Um apostador do Piauí acertou as dezenas da faixa principal do concurso 1.389 da Mega Sena realizado na noite de hoje (16/05) na cidade de Maringá (PR). O ganhador levará o prêmio de R$ 13.488.668,85.