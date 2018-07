Apostador do Rio acerta dezenas da Dupla Sena A Caixa Econômica Federal divulgou o rateio do concurso de número 669 da Dupla Sena. O sorteio foi realizado na cidade de Barreiras, na Bahia. Os números sorteados são: 1º Sorteio: 16 - 23 - 30 - 33 - 42 - 43 2º Sorteio: 02 - 22 - 34 - 36 - 37 - 47 Um apostador do Estado do Rio de Janeiro acertou a Sena no 1º Sorteio e vai receber o prêmio de R$ 3.803.972,63. Ninguém acertou a Sena no 2º Sorteio e o prêmio ficou acumulado em R$ 220.102,85 para o 1º Sorteio do próximo concurso. A Quina teve 22 acertadores que vão receber o prêmio de R$ 6.669,79. Já a Quadra foi acertada por 1.877 apostadores, cujo prêmio é de R$ 78,17. A estimativa de prêmio para a Sena (1º Sorteio), no próximo concurso, é de R$ 350 mil.