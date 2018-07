Apostador do Rio acerta Mega Sena e leva R$ 5,6 mi Um apostador do Rio de Janeiro acertou as dezenas da faixa principal do concurso 1.377 da Mega Sena realizado na noite de ontem (04/04) em Rio Grande (RS). O ganhador levará um prêmio de R$ 5.600.981,17. A quina saiu para 175 apostadores (prêmio de R$ 9.128,17) e a quadra, para 12.352 apostadores (prêmio de R$ 184,75). A expectativa de prêmio para o próximo sorteio, que ocorre no sábado (07/04), é de R$ 2 milhões. As dezenas sorteadas nesta quarta-feira foram: 02 - 05 - 12 - 13 - 25 - 35.