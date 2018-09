Uma aposta realizada no Rio de Janeiro levará o prêmio de R$ 345.759,82 do concurso 654 da Quina. A Quadra foi acertada por 158 apostadores e seu prêmio é de R$ 2.188,35. E o Terno teve 6.534 acertadores que vão receber o prêmio de R$ 70,56. A estimativa de prêmio para a Quina no próximo concurso, quinta-feira, é de R$ 360 mil. Os números sorteados foram: 22 - 29 - 72 - 78 - 79.