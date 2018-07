Apostador do RS acerta a Quina e leva R$ 1,7 milhão Um apostador do município gaúcho de Viamão acertou as dezenas da faixa principal do concurso 3.146 da Quina realizado na noite de hoje (18/03) em Pouso Alegre (MG). O ganhador levará o prêmio de R$ 1.769.696,63. A quadra saiu para 116 apostadores (prêmio de R$ 4.036,93) e o terno, para 6.367 apostadores (prêmio de R$ 105,06). A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que ocorre amanhã (19/03), é de R$ 400 mil. Os números sorteados ontem foram: 02 - 08 - 56 - 72 - 73. (AE)