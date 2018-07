Apostador do RS leva prêmio da Quina sorteada ontem Um apostador do Rio Grande do Sul acertou as dezenas da Quina, sorteadas ontem no concurso número 2.225: 03-04-12-13-68. Ele receberá R$ 399.884,73. Prêmio de R$ 1.764,20 será pago para cada um dos 170 acertadores da Quadra e R$ 48,27 serão pagos para cada um dos 8.875 acertadores do Terno.