Apostador do TO acerta Quina e leva R$ 1,7 milhão Um apostador do Tocantins acertou as dezenas da faixa principal do concurso 2.963 da Quina realizado na noite de hoje (07/08) em Ascurra (SC). O ganhador levará o prêmio de R$ 1.711.127,44. A quadra saiu para 80 apostadores (prêmio de R$ 5.655,18) e o terno, para 5.679 apostadores (prêmio de R$ 113,80). A estimativa de premiação para o próximo concurso, que ocorre amanhã (08/08), é de R$ 400 mil. Os números sorteados foram: 46 - 52 - 55 - 56 - 73. (AE)