Apostador faz, sozinho, 20 acertos na Lotomania

Um único apostador fez os 20 acertos do concurso 886 da Lotomania e receberá R$ 1.854.719,56. Dois apostadores não tiveram nenhum acerto e vão levar, cada um, R$ 82.494,53. Dezoito apostadores fizeram os 19 acertos e receberão R$ 18.332,12. Duzentos e quarenta e seis apostadores fizeram 18 acertos e receberão R$ 1.341,37. Dezessete acertos foram feitos por 2.172 apostadores e ganharam R$ 75,96. Dezesseis acertos foram feitos por 13.088 apostadores e terão R$ 12,60. O resultado do concurso: 03- 05- 07- 11- 14- 15- 32- 36- 37- 38- 45- 47- 50- 51- 70- 71- 72- 79- 97- 98. Quina Nenhum apostador acertou as cinco dezenas do concurso 1988 da Quina. A estimativa de prêmio para o próximo concurso, a ser realizado na próxima terça-feira, dia 9, é de R$ 2.200.000,00 . A quadra teve 146 ganhadores, que vão receber o valor de R$ 3.849,09, e o Terno foi feito por 7.474 apostadores. Cada um leva o prêmio de R$ 100,25. A seguir os números sorteados: 15- 42- 46- 50- 76 Mega-Sena Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 1.028 da Mega-Sena. A estimativa de prêmio para o próximo sorteio, que acontece no dia 10, é de R$ 32 milhões. Os números sorteados são: 20 -26 -34 -51 -52 -54.