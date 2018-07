Apostador leva sozinho prêmio de R$ 7,8 milhões da Quina Um apostador de Indaiatuba levou o prêmio de R$ 7.897.643,02 do concurso 2791 da Quina, realizado ontem na cidade de São Paulo. As cinco dezenas sorteadas foram 01 - 16 - 32 - 38 - 67. Outras 170 pessoas acertaram a Quadra e levarão, cada uma, R$ 5.506,79 e 11.428 apostadores acertaram o Terno e receberão, cada um, R$ 117,02. A estimativa do prêmio, para o concurso 2792, que será realizado hoje à noite, é de R$ 400 mil.