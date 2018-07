Apostadores do Ceará ganham o 1º bolão oficial da Mega Sena

FORTALEZA - Apostadores de Viçosa do Ceará, a 340 quilômetros de Fortaleza, ganharam o primeiro bolão oficial da Mega Sena, sorteado no sábado, 13. Catorze pessoas levaram R$ 33.905 milhões, sendo que cada um receberá cerca de 2,4 milhões.

O jogo com dez números custou R$ 420,00 - R$ 30 por apostador. O grupo acertou as seis dezenas do concurso 1.433 sorteadas pela Caixa: 04-13-14-40-46-52.

Oito dos ganhadores já foram buscar a premiação fora da cidade e pediram anonimato. Um pegou o prêmio em Fortaleza; quatro na cidade vizinha a Viçosa, Tianguá; dois em Sobral (CE); e outro na cidade piauiense de Parnaíba.

A Caixa não exige que o prêmio seja resgatado no local onde foi feita a aposta. Basta apresentar o comprovante da aposta, identidade e CPF em qualquer agência, independentemente dos demais apostadores.

Bolão. A assessoria de imprensa da Caixa informou que, nas duas primeiras semanas de comercialização do seu novo produto, o Bolão da Caixa, foram registrados 478.167 bolões em todo o País e arrecadados R$ 22,3 milhões com a nova modalidade, incluindo Loteca, Quina, Lotofácil, Dupla-Sena e Mega Sena. Os bolões da Mega Sena sozinhos arrecadaram R$ 15,6 milhões.