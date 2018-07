Apostadores reclamam prêmio da Mega Sena a delegado O delegado Clóvis da Silva, da 2ª Delegacia de Polícia de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, ouviu, nesta manhã, cinco apostadores que teriam participado de um bolão e acertado os números sorteados no concurso 1.155 da Mega Sena, cujo prêmio estava acumulado em R$ 52 milhões. De acordo com o delegado, pelo menos mais 11 pessoas reivindicam o prêmio.