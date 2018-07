Apostas na Mega da Virada começam na segunda-feira

Até o momento já estão acumulados mais de R$ 56 milhões, relativos a 5% do total destinado a prêmios de todos os concursos da Mega-Sena de 2011, que ficam automaticamente guardados para o sorteio especial de fim de ano. Esse montante se acumula até o último concurso, antes do sorteio da Mega da Virada, quando o valor é somado às vendas da edição de fim de ano.

Assim como aconteceu nas duas primeiras edições, o sorteio será realizado na noite do dia 31 de dezembro. Se não houver ganhadores na faixa principal, seis números, o prêmio será dividido entre os acertadores da quina e assim por diante.

As apostas na Mega da Virada ficarão abertas até o dia do sorteio e custam o mesmo que a aposta regular. Apesar de as lotéricas começarem a registrar apostas para o sorteio da Mega da Virada no dia 28 de novembro, os sorteios regulares da Mega-Sena continuam a ser realizados normalmente.

Em 2010, a Mega da Virada pagou o maior prêmio da história das loterias na América Latina. Na ocasião foram sorteados R$ 194,3 milhões. Quatro apostadores acertaram os seis números e dividiram a premiação. Cada um levou para casa mais de R$ 48,5 milhões.

As Loterias da Caixa cresceram 8% no acumulado até outubro, em comparação com o mesmo período de 2010. Até o fechamento de outubro, a arrecadação bateu os R$ 7,63 bilhões, contra R$ 7,05 bilhões do ano anterior.