Apostas para a TV em 2011: cenas a seguir

A TV terá de encontrar caminhos para prender a atenção de um público cada vez mais pulverizado diante de outras opções de entretenimento e fontes de informação. Os humoristas, que ajudaram a mudar a cara da TV em 2010, devem continuar a integrar diferentes mídias - TV, web e palco -, além de seguir com a criação de novas fórmulas para fazer o telespectador rir. A turma do Casseta promete voltar no 2º semestre, repaginada. E, se as novelas estão perdendo espaço, a promessa na teledramaturgia vem em outro formato: além da Globo, Band também vai apostar na produção de seriados nacionais. E os títulos internacionais só tendem a aumentar na TV aberta. Com o sucesso de CSI, na Record, as redes Globo e até Band e RedeTV! já anunciaram suas estreias. Os destaques são Modern Family e The Pacific, na Band; Hawaii Five-0 e Blue Bloods, na RedeTV!; e Glee, na Globo, que também traz as temporadas finais de Lost e 24 Horas.

HOLOFOTE

Paola Oliveira. Se em 2010 a atriz viveu sua 1ª vilã por Cama de Gato e protagonizou duas séries na Globo, em 2011 Paola é a aposta em Insensato Coração, no papel da mocinha do horário nobre, herdado de Ana Paula Arósio.

Gabriel Braga Nunes. De estrela da Record, o moço termina o ano na Globo e, após participar de As Cariocas, levou o papel de vilão da próxima trama das 9, Insensato Coração: ele entra no lugar de Fábio Assunção, que deixou a novela para honrar tratamento de saúde.

Bianca Bin. Protagonista de Malhação em 2009, a atriz ganhou destaque como a Fátima, de Passione. Em 2011, promete como a heroína da próxima novela das 6 da Globo, Cordel Encantado, outra trama da parceria de Duca Rachid e Thelma Guedes.

HUMOR

O 15 Minutos acabou, mas o humorista Marcelo Adnet, alçado ao posto de estrela da MTV, terá um novo programa. Já Marco Bianchi, que deixou a rede musical, produz programa de sátiras à TV. Na Band, Danilo Gentili ganhará nova atração: um talk show.

SERIADOS

Despedidas e estreias. A TV aberta está investindo nas séries americanas. A Globo trará no início do ano as últimas temporadas de Lost e 24 Horas, além do 1º ano do musical Glee.

Aquisições. A Band colocar no ar dia 3 de janeiro a comédia mais premiada de 2010, Modern Family, sob o nome de Família Moderna, além de alardear, para o fim de 2011 a superprodução The Pacific, de Tom Hanks e Steven Spielberg. A RedeTV! também tem um pacotão de séries que inclui os hits Hawaii Five-0 e Blue Bloods, duas das atrações mais comentadas nos EUA neste fim de ano. Record continua com novas temporadas das séries da franquia CSI e com House, que rendem ótimo ibope à rede.

INDEPENDENTE

Coproduções. Parcerias entre produtoras independentes e canais pagos já estão definidas. O grupo Discovery continua o acordo com a Mixer e terá documentários sobre enchentes e células-troncos, além de uma série em nove capítulos de saúde com a Medialand. Biography Channel terá especiais com celebridades nacionais e The History Channel promete a 2ª temporada de Detetives da História, entre novos títulos.

ESPORTE

Jogos Pan-americanos. A Record será a única rede aberta a exibir o Pan de Guadalajara. A emissora contratou ex-atletas como comentaristas - o nadador Fernando Scherer, o Xuxa, que esteve em A Fazenda, é um deles, ao lado de Robson Caetano (atletismo), Luiza Parente (ginástica), Magic Paula e Oscar Schmidt (basquete), Virna (vôlei) e Rogério Sampaio (judô).

NACIONAIS

Novos roteiros. Além de uma possível 2ª temporada de A Cura e outra de S.O.S Emergência, a Globo continua a aposta em séries com Batendo Ponto, com Ingrid Guimarães; Esquenta!, com Regina Casé; e Tapas e Beijos, com Andréa Beltrão e Fernanda Torres, que tem texto de Claudio Paiva e direção de Maurício Farias, mesmo de A Grande Família, seriado que também continua na grade da emissora. Tapas e Beijos deve ser o substituto, ao menos no 1º semestre, da vaga deixada pelo Casseta & Planeta Urgente! Na Record, a aposta é na série Sansão & Dalila, que estreia dia 4 de janeiro. A Band também investe nas séries nacionais e, em julho, estreia Anjos do Sexo, de Domingos de Oliveira, com convidados como Zéu Britto e Thogun. Uma sitcom está nos planos da Band para 2011, lembrando que a emissora nutre esse desejo há anos, mas os projetos nunca saíram do papel.

Julie & Os Fantasmas. Mariana Lessa é protagonista do seriado que estreia em julho. Parceria da Band com a Mixer, trata-se de uma série musical infanto-juvenil, que mescla romance, terror e humor, vai render show, CD e DVD.