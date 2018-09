Apostas para Mega Sena da Virada começam na 2ª feira As apostas para a Mega Sena da Virada de 2010 para 2011 podem ser feitas a partir de segunda-feira, 1º de novembro. Elas custam no mínimo R$ 2 e podem ser feitas em qualquer uma das mais 10 mil lotéricas de todo o País. A estimativa da Caixa Econômica Federal (CEF) é de que o prêmio pode chegar a R$ 150 milhões. Desse montante, a CEF já arrecadou R$ 51,3 milhões. O concurso, o último do ano, será sorteado na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, na noite de 31 de dezembro deste ano. O maior valor já pago pela Mega Sena foi de R$ 144,9 milhões, no concurso especial da virada, de 2009 para 2010. Duas pessoas acertaram.