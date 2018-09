Apostila valoriza aula em colégio de São José-SP

A opção foi pelo sistema Pitágoras, que tem hoje mais de 600 escolas integradas em todo o País, além de seis unidades no Japão, que recebem suporte e acompanhamento técnico-pedagógico, sem se desfazer de suas respectivas identidades. "Hoje o ensino médio é direcionado para o vestibular. O sistema escolhido atende muito bem a esse objetivo", explicou Mariza.

O colégio, que vem apresentando destacadas performances no Enem, é uma iniciativa do Instituto Embraer, que gasta cerca de R$ 900 mil por mês para manter 600 alunos. Além dos estudos, cuja carga horária é de 6.000 horas/ano, com jornada diária de 10h - das 7h35 às 17h35 - eles recebem material escolar, alimentação, com café da manhã, almoço e café da tarde e transporte gratuito.

A excelência perseguida pelo colégio e os resultados positivos o transformaram numa referência regional para escolas públicas e particulares, fazendo com que suas vagas se tornassem muito disputadas. Em outubro, quando realiza sua prova de seleção, 4.000 candidatos estarão se esforçando para ocupar uma das suas cadeiras em 2012.

"A demanda é muito grande", afirma Mariza. Antes de passar pela prova, no entanto, segundo ela, o aluno tem que se enquadrar numa questão fundamental: ter passado pelo menos os últimos quatro anos numa escola pública, o que justifica o índice de 60% dos alunos vindos das escolas municipais de São José dos Campos e os demais de escolas públicas em Caçapava, Jacareí e Taubaté.

Conquista

Diferenciais, além da eficiência do sistema apostilado adotado, como a busca permanente da valorização do aluno, focando seu crescimento pessoal e profissional, são apontados para justificar o sucesso do colégio.

"O aluno quer estar aqui e isso já representa uma conquista. Ele valoriza a escola", afirma Mariza. "Esse é o nosso grande diferencial", diz.

No projeto pedagógico, outro ponto forte da escola, busca-se um nível de excelência acadêmica, o que fez com que, em 2010, por exemplo, 85% dos alunos do colégio fossem aprovados em universidades públicas, comprovando a eficiência da proposta.

Mas o aluno também é preparado para o mundo do trabalho, recebendo orientação para escolher uma área de atuação, entre Engenharia, Biomedicina ou Humanas - além de ser permanentemente estimulado a ter uma visão sócio-ambiental, com atividades práticas que possibilitem a convivência com o mundo real, fora dos muros da escola.

Exemplo

O pai do aluno Roberto Carlos Filho, de 17 anos, cursando o 3º ano do ensino médio, teria pouca chances de lhe pagar o curso de Engenharia Agronômica, seu próximo objetivo para quando sair do Colégio Embraer e for prestar vestibular. Ele é filho de pedreiro e sua mãe é doméstica; a renda familiar não passa de R$ 2 mil por mês, quando o pai consegue um trabalho mais permanente.

Normal como qualquer outro jovem de sua idade, Roberto Carlos diz que namora e gosta de ir à academia, apesar de dedicar parte do seu tempo aos estudos. "Vou para casa, tomo um lanche e dou uma retomada naquilo que estudei durante o dia, mas também saio e me divirto", afirma.

A escola, segundo ele, é exigente, com "certa pressão, mas uma pressão boa", que estimula os estudos. Bem relacionado com a família, Roberto Carlos considera que amadureceu mais rapidamente, talvez pela convivência e as discussões que aguçam o seu senso crítico. Quanto às apostilas, agora, sem problemas. "No começo assusta um pouco".